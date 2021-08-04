Олексяк саркастично поблагодарила учительницу, которая советовала ей закончить с плаванием

Канадская пловчиха Пенни Олексяк, которая после выступления на Играх в Токио (Япония) вошла в историю Канады как самая титулованная олимпийская спортсменка, поделилась мыслями о своих последних достижениях.
«Я только что загуглила «Самый титулованный олимпиец из Канады» и увидела там своё имя. Я хочу поблагодарить за это учительницу из старшей школы, которая советовала мне сосредоточиться на учебе в школе, потому что занятие плаванием ни к чему бы меня не привело. Так мечты воплощаются в реальность», — написала у себя в «твиттере» Олексяк.
Канадские пловчихи завершили олимпийские соревнования по плаванию, заняв третье место в смешанной эстафете. Олексяк выиграла историческую седьмую медаль в карьере и установила рекорд по количеству медалей на Олимпиадах среди спортсменов своей страны.
- 4 августа 2021
-
00:58
-
00:39
-
00:28
-
00:14
-
00:02
- 3 августа 2021
-
23:25
-
23:20
-
23:02
-
22:36
-
22:21
-
22:11
-
22:07
-
21:52
-
21:21
-
21:05
-
21:00
-
20:33
-
20:32
-
20:10
-
19:48
-
19:41
-
19:31
-
19:11
-
18:49
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
18:03
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:34