Олексяк саркастично поблагодарила учительницу, которая советовала ей закончить с плаванием

Канадская пловчиха Пенни Олексяк, которая после выступления на Играх в Токио (Япония) вошла в историю Канады как самая титулованная олимпийская спортсменка, поделилась мыслями о своих последних достижениях.

«Я только что загуглила «Самый титулованный олимпиец из Канады» и увидела там своё имя. Я хочу поблагодарить за это учительницу из старшей школы, которая советовала мне сосредоточиться на учебе в школе, потому что занятие плаванием ни к чему бы меня не привело. Так мечты воплощаются в реальность», — написала у себя в «твиттере» Олексяк.

Канадские пловчихи завершили олимпийские соревнования по плаванию, заняв третье место в смешанной эстафете. Олексяк выиграла историческую седьмую медаль в карьере и установила рекорд по количеству медалей на Олимпиадах среди спортсменов своей страны.