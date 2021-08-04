Элейн Томпсон: я не спала после финала на 100 метров

Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон, завоевавшая второе золото Олимпиады в Токио в беге на 200 м, прокомментировала свой триумф на Играх в Токио.

«Это потрясающее чувство — снова выиграть два золота. У меня была тяжелая неделя. Я не спала после финального забега на 100 метров.

Мне действительно пришлось постараться, чтобы выиграть 200 метров. Это мой новый личник, к тому же и обновлённый национальный рекорд. Я так счастлива.

Честно говоря, я так устала, моим ногам просто нужно немного отдохнуть. Я провела очень много гонок за последние несколько дней, но я очень благодарна за такую возможность.

Удивительно, что я опять сделала золотой дубль. Никогда раньше не поверила бы в это», — рассказала Томпсон после забега.