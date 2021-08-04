Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио после скандала на Олимпиаде в Токио, сообщает телеграм-канал Life Shot.
По данным источника, вероятнее всего, белорусская спортсменка отправилась в аэропорт для вылета в Варшаву.
Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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