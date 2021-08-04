В Японии произошло землетрясение. Толчки ощущались в Токио, где проходит Олимпиада
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В префектурах Фукусима и Ибараки (Япония) произошло землетрясение, сообщает Tenki.jp.
Сообщается, вто толчки ощущались и в Токио, где на данный момент проходят Олимпийские игры. Отмечается, что данное землетрясение не вызовет цунами.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 52 медали — 13 золотых, 21 серебряных 18 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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