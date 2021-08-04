Бразильянка Кунья завоевала золото в плавании на открытой воде, Кирпичникова — 15-я

Бразильянка Ана Марсела Кунья завоевала золото в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Она прошла дистанцию за 1:59:30.8.

На втором месте расположилась представительница Нидерландов Шарон ван Роувендал (1:59:31.7). Замкнула лидирующую тройку австралийка Карина Ли (1:59:32.5). Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла 15-е место, показав результат 2:03:17.5. Украинка Кристина Панчишко заняла 22-е место (2:07:35.1).

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 52 медали, из которых 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 31 золотую, 21 серебряную и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, у которой 24 золотых, 28 серебряных и 21 бронзовая медаль. Замыкает тройку Япония. Они взяли 19 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград.