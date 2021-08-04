Десятиборец Илья Шкуренёв стал 4-м в беге на 100 м и заработал 876 очков

Российский десятиборец Илья Шкуренёв показал четвёртый результат в беге на дистанции 100 м на Олимпийских играх в Токио.

Он показал результат 10,93 с и заработал 876 очков. Также россиянину предстоит выступить в прыжках в длину, толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 400 метров.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 52 медали, из которых 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 31 золотую, 21 серебряную и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, у которой 24 золотых, 28 серебряных и 21 бронзовая медаль. Замыкает тройку Япония. Они взяли 19 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград.