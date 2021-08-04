Евгений Луканцов вышел в четвертьфинал в гребле на байдарках на дистанции 200 м

Российский спортсмен Евгений Луканцов квалифицировался в четвертьфинал в гребле на байдарках на дистанции 200 м.

Россиянин занял третье место в заплыве, показав результат 35,157. Первым стал швед Петтер Меннинг, показав результат 34,698, что стало олимпийским рекордом. Вторым стал испанец Сол Кравиотто (35,002). Первые два места получили путевку в полуфинал, остальные участники выступят в четвертьфинале.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 52 медали, из которых 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 31 золотую, 21 серебряную и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, у которой 24 золотых, 28 серебряных и 21 бронзовая медаль. Замыкает тройку Япония. Они взяли 19 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград.