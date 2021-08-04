Российский спортсмен Олег Гусев вышел в четвертьфинал в гребле на байдарках на дистанции 200 м.
Россиянин занял третье место в заплыве. Первые два места вышли в полуфинал. Четвертьфинальный заплыв начнётся ориентировочно в 6:08 мск.
Ранее в четвертьфинал квалифицировался ещё один россиянин Евгений Луканцов, который в своём заплыве также показал третий результат.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 52 медали — 13 золотых, 21 серебряная 18 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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