Олеся Ромасенко напрямую вышла в полуфинал турнира в гребле на каноэ на Олимпиаде

Россиянка Олеся Ромасенко вышла в полуфинал турнира в гребле на каноэ на дистанции 200 м на Олимпийских играх в Токио. Она показала второй результат, пройдя дистанцию за 46,126.

Первой стала Винсент-Лапуан Лоуренс, которая показала результат 45,408.

Ранее россиянка Ирина Андреева заняла пятое место в квалификационном заплыве и вышла в четвертьфинал.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 52 медали — 13 золотых, 21 серебряная 18 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.