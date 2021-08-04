Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Женская национальная сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале команда обыграла сборную Черногории со счётом 32:26.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем пары Норвегия – Венгрия. Полуфинальный матч состоится 6 августа, начало – 11:00 мск.

Напомним, российские гандболистки неудачно начали своё выступление на групповом этапе — сначала сыграли вничью с Бразилией, а затем сенсационно с разгромным счётом уступили шведкам. После этого подопечные Алексея Алексеева одержали три победы — в матчах с Венгрией, Францией и Испанией, что позволило им выйти в четвертьфинал турнира со второго места.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 52 медали — 13 золотых, 21 серебряная 18 бронзовых.