Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Женская национальная сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале команда обыграла сборную Черногории со счётом 32:26.
В полуфинале сборная России сыграет с победителем пары Норвегия – Венгрия. Полуфинальный матч состоится 6 августа, начало – 11:00 мск.
Напомним, российские гандболистки неудачно начали своё выступление на групповом этапе — сначала сыграли вничью с Бразилией, а затем сенсационно с разгромным счётом уступили шведкам. После этого подопечные Алексея Алексеева одержали три победы — в матчах с Венгрией, Францией и Испанией, что позволило им выйти в четвертьфинал турнира со второго места.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 52 медали — 13 золотых, 21 серебряная 18 бронзовых.
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