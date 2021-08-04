Россиянка Любовь Овчарова сразится за бронзу соревнований по борьбе на ОИ-2020 в Токио
Поделиться
Россиянка Любовь Овчарова поспорит за бронзу соревнований по борьбе в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В утешительном раунде турнира в весовой категории до 62 кг она победила Хенну Катарину Юханссон из Швеции со счётом 8:7.
На старте соревнований россиянка проиграла представительнице Японии Юкако Каваи — 0:10.
Сегодня, 4 августа, в поединке за бронзу Овчарова сразится с Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Новость по темеРоссийский борец Артём Сурков поспорит за бронзу Олимпиады-2020
Комментарии
- 4 августа 2021
-
05:36
-
05:31
-
05:28
-
05:23
-
05:23
-
05:16
-
05:07
-
05:06
-
05:01
-
04:57
-
04:53
-
04:31
-
04:12
-
04:02
-
03:53
-
03:41
-
03:19
-
02:45
-
02:28
-
01:52
-
01:33
-
00:58
-
00:39
-
00:28
-
00:14
-
00:02
- 3 августа 2021
-
23:25
-
23:20
-
23:02
-
22:36
-
22:21
-
22:11
-
22:07
-
21:52
-
21:21
Партнерский контент