На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 29 новых положительных тестов на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 29 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список вошли четыре спортсмена. Другие случаи касаются волонтёров, подрядчиков и персонала.



Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 327.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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