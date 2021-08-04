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Россиянка Валерия Коблова вышла в 1/4 финала олимпийского турнира по борьбе в Токио

Россиянка Валерия Коблова вышла в 1/4 финала олимпийского турнира по борьбе
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Россиянка Валерия Коблова пробилась в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг. На старте соревнований она победила представительницу Мексики Альму Джейн Валенсию Эското со счётом 5:2.

Следующей соперницей россиянки будет Ирина Курочкина из Беларуси.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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