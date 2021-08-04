Российский борец Артур Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Россиянин Артур Найфонов вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В 1/4 финала он победил турка Османа Гочена со счётом 12:1.

На старте турнира россиянин прошёл представителя Словакии Бориса Макоева — 6:0. В полуфинале, который также состоится сегодня, 4 августа, Найфонов сразится с Хассаном Язданичарати из Ирана.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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