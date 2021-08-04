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Россиянка Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады на байдарках на 500 метров

Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в полуфинал Олимпийских игр в гребле на байдарках на 500 метров.

В четвертьфинале Черниговская с результатом 1:49.323 заняла первое место. Первые три спортсменки вышли в полуфинал, остальные покинули соревнования.

Другая россиянка Кира Степанова показала результат 1:52.190, заняла четвёртое место и не смогла пробиться в полуфинал.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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