Россияне Аношкин и Спесивцев не смогли выйти в полуфинал ОИ-2020 на байдарках-двойках
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Российские спортсмены Роман Аношкин и Максим Спесивцев не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио в гребле на байдарках-двойках на 1000 метров.
Россияне с результатом 3:14.045 заняли четвёртое место. В полуфинал выходят первые три команды, остальные покидают турнир.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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