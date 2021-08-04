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Никита Нагорный: даже не верится, что всё закончилось!

Никита Нагорный: даже не верится, что всё закончилось!
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Российский гимнаст Никита Нагорный сообщил, что возвращается на родину с летних Олимпийских игр в Токио (Япония).

«Летим домой, даже не верится, что всё закончилось! Или только начинается?» — написал Нагорный.

Пост доступен в «инстаграме» Никиты Нагорного

На Олимпийских играх-2020 Нагорный завоевал золото в командном многоборье, а также бронзу в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Олимпиада завершится 8 августа.

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