Игроки «Ростова» приехали домой к Карпину, Тикнизян переходит в «Локо». Главное к утру

Игроки «Ростова» приехали к Карпину домой и устроили трогательную церемонию прощания, игрок ЦСКА Наир Тикнизян переходит в «Локомотив», а футболист «Рубина» Макаров окажется в «Динамо» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Игроки «Ростова» приехали к Карпину домой и устроили трогательную церемонию прощания.

2. «Локомотив» предложил ЦСКА за Наира Тикнизяна € 5 млн.

3. Контракт Дениса Макарова с «Динамо» будет рассчитан на пять лет.

4. «Монако» обыграл «Спарту» в матче отбора Лиги чемпионов, Головин отдал голевую передачу.

5. Анастасия Пустовойтова обслужит финальный матч женского футбольного турнира Олимпиады.

6. Форвард «Бенфики» получил травму перед матчем со «Спартаком».

7. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вместо Варшавы вылетела в Вену.

8. Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

9. «Спартак» и «Краснодар» интересуются хавбеком «Альмерии».

10. Андре Драммонд ушёл из «Лейкерс» и подписал контракт с новым клубом.

11. Джо Харт перешёл в «Селтик».

12. Ромелу Лукаку заинтересован в переходе в «Челси».