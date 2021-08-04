На Олимпиаде-2020 выявили очаг заражения коронавирусом в сборной Греции

Представитель оргкомитета Олимпиады – 2020 в Токио Масанори Такая назвал случай массового инфицирования коронавирусом среди членов сборной Греции очагом заражения.

«Мы вынуждены признать это очагом заражения», — цитирует Такая Kyodo.

Ранее стало известно, что в сборной Греции было выявлено пять положительных тестов на коронавирус, включая спортсменов и персонал. Все заражённые были переселены из Олимпийской деревни в карантинную гостиницу. Из-за выявления инфицирования оргкомитет Олимпиады отстранил сборную по синхронному плаванию от соревнований в дуэтах и в командном турнире.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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