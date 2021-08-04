В ВФЛА объяснили, с чем связаны травмы Шубенкова и Клишиной на ОИ-2020

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказала мнение, что травмы Сергея Шубенкова и Дарьи Клишиной на Олимпиаде-2020 в Токио обусловлены стрессом, который команда переживала на протяжении последних месяцев из-за сложностей допуска на Игры.
Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, не вышел на старт предварительных забегов из-за надрыва ахиллова сухожилия. Клишина в ходе квалификации в прыжках в длину повредила заднюю поверхность бедра.
«Закономерность ли это? Думаю, да. Сергей в стрессе с января жил, представляете себе это напряжение? Где тонко, там и рвётся. Был бы помоложе — проскочило бы, а у него такой багаж многолетних выступлений.
Все в таком стрессе, та же Маша Ласицкене — не просто так же все эти травмы. Выпустят — не выпустят, пустят — не пустят, дадут статус — не дадут. Когда человек на грани, всё действует, любое дуновение ветерка может стать причиной болезни», — цитирует Привалову ТАСС.
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- 4 августа 2021
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