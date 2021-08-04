Австралийцы завоевали золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе 470

Австралийцы Мэтью Белчер и Уилл Райан завоевали золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по парусному спорту в классе 470. Серебряными призёрами стали шведы Антон Дольберг и Фредрик Бергстрём. Бронза досталась испанцам Хорди Ксаммару и Николасу Родригесу Гарсия-Пасу.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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