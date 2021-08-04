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МОК приостановил дело американской легкоатлетки, но возбудил процесс против китаянок

МОК приостановил дело американской легкоатлетки, но возбудил процесс против китаянок
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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что всё ещё ждёт официального объяснения от китайских олимпийских чиновников относительно того, почему две их золотые медалистки носили значки с изображением бывшего лидера страны Мао Цзэдуна на пьедестале почёта на Олимпийских играх в Токио.

МОК также отметил, что приостановил расследование жеста, продемонстрированного на пьедестале почёта американской серебряной медалисткой по толканию ядра Рейвен Сондерс после смерти матери спортсменки.

Олимпийский комитет Китая сообщил, что они представят отчёт в ближайшее время и что их спортсмены больше не будут носить значки.

«Мы находимся в контакте с Олимпийским комитетом Китая, который заверил нас, что в ближайшее время мы получим полный официальный ответ и что такое больше не повторится. Также сегодня утром мы услышали очень печальную новость о кончине матери Рейвен Сондерс. МОК выражает свои соболезнования Рейвен и её семье. Вы понимаете, что, учитывая эти обстоятельства, процесс рассмотрения её случая на данный момент полностью приостановлен», — приводит слова представителя МОК Марка Адамса Reuters.

Велогонщицы Шаньцзюй Бао и Тяньши Чжун носили значки с изображением головы бывшего лидера Китая во время церемонии награждения медалями в понедельник, что является потенциальным нарушением олимпийских правил в отношении демонстрации политической атрибутики.

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