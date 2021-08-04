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Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпийских игр 2021 года в Токио

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио
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Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). По состоянию на утро 4 августа в активе команды осталось 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. На пятую строчку поднялась Великобритания (14-18-15).

14-е золото в копилку сборной Великобритании добавили Ханна Миллз и Эйлид Макинтайр, выступающие в парусном спорте в классе 470.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (25-29-22), на третьем — Япония (20-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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