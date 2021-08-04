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Россиянка Тимошинина вышла в полуфинал ОИ-2021 в прыжках в воду с вышки, Конаныхина выбыла

Россиянка Тимошинина вышла в полуфинал ОИ-2020 в прыжках в воду с вышки, Конаныхина выбыла
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Россиянка Юлия Тимошинина вышла в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В квалификации она продемонстрировала восьмой результат (313,20). Её соотечественница Анна Конаныхина стала 25-й (252,85) и завершила выступление.

В полуфинал пробились 18 спортсменок. Лучший результат в квалификации — у китаянки Юйси Чэнь (390,70). Полуфинал и финал состоятся завтра, 5 августа.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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