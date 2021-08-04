Депутат Лебедев обвинил организаторов ОИ в заражении российской каратистки коронавирусом

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал новость, что российская каратистка Анна Чернышёва, единственная представительница страны в данном виде программы Олимпиады-2020 в Токио, не выступит на Играх из-за коронавируса.
«Обвинять спортсменку и тренеров безрассудно и глупо. Вы никогда не сможете определить место, время и контакт, где человек заразился коронавирусом. Это невозможно. А вот что касается организаторов, то это глобальный вопрос. Проведение международных спортивных соревнований подобного уровня в момент, когда весь мир борется с коронавирусом, границы закрыты, количество заражений то падает, то растёт, ни одна страна на сегодняшний день не победила вирус… Проводить игры в такой период — глупость и безрассудность. Не говоря уже о том, что Олимпиада проходит без болельщиков. Любые спортивные соревнования, в первую очередь, проходят для болельщиков. Даже смотреть ОИ сейчас не так интересно, играют в полной тишине.
Здесь вина лежит на организаторах. Они должны были обеспечить стопроцентные меры безопасности, защиты и спокойствия участников соревнований. Во всех случаях, когда спортсмены, члены команд или представители делегаций заболевают коронавирусом, будучи в стране проведения Игр — в Японии, — вина лежит исключительно на японской стороне», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 4 августа 2021
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