Денис Дмитриев вышел в 1/16 финала в соревнованиях по велотреку в спринте

Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в 1/16 финала в соревнованиях по велотреку в спринте на Олимпийских играх в Токио.

В 1/32 финала он занял первое место. Отрыв от ближайшего преследователя — француза Райана Элаля — составил + 0,479.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 32 золотых медалей, 21 серебряная и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 25 золотыми наградами, 29 серебряными и 22 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 20 золотых медалей, 7 серебряных и 12 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

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