Бельгийский десятиборец неудачно прыгнул и травмировал ногу на ОИ. Его увезли на коляске

Бельгийский десятиборец Томас ван дер Плэтсен досрочно завершил соревнования на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), получив серьёзную травму. Исполняя прыжок в длину, спортсмен во время отталкивания получил травму. Приземлившись, он не смог самостоятельно подняться. Со стадиона его увезли на коляске.

Лидером соревнований является канадец Дамиан Уорнер, его результат в третьем сегменте, толкании ядра, — 14,8 метра (теперь у него 2966 очков). На вторую строчку поднялся канадец Пирс Лепаж, толкнувший ядро на 15,31 метра (2773 очка). Он опередил австралийца Эшли Молони, который толкнул ядро на 14,59 метра (2741 очко). Российский спортсмен Илья Шкуренёв поднялся с 7-й на 6-ю строчку, после того как толкнул ядро на 14,95 метра (9-й результат), побив личный рекорд. Теперь у него 1833 очка.

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