Россиянка Анастасия Войнова не вышла в четвертьфинал в кейрине на ОИ-2020
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Российская велогонщица Анастасия Войнова не вышла в ¼ финала в соревнованиях по велотреку в кейрине на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка показала третье время в утешительном заезде, уступив Кэти Марчант (Великобритания) и Матильде Грос (Франция).
Лидером медального зачёта является Китай. У них 32 золотых медалей, 21 серебряная и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 25 золотыми наградами, 29 серебряными и 22 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 20 золотых медалей, 7 серебряных и 12 бронзовых. Сборная России занимает шестую строчку. У россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.
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