Отец Кристины Тимановской отреагировал на слухи, что власти Беларуси угрожали дочери

Отец белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, ставшей участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, опроверг, что власти Беларуси угрожали его дочери. Об этом сообщается на сайте белорусской радиостанции «Еврорадио».

Также отец спортсменки рассказал, какой она была в детстве.

«Дочке надо было мальчиком родиться. Она ни в садике, ни в школе себя в обиду не давала, не любила в стороне быть. Если кого-то обидят, могла заступиться. Она боевая девочка.

Лучше бы эта Олимпиада прошла спокойно и Кристина просто вернулась домой. Но что случилось — то случилось. От дочки я не отказываюсь и отказываться не буду, что есть — то есть. Она уже взрослый ребёнок», — сказал он.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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