Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Отец Кристины Тимановской отреагировал на слухи, что власти Беларуси угрожали дочери

Отец Кристины Тимановской отреагировал на слухи, что власти Беларуси угрожали дочери
Аудио-версия:
Комментарии

Отец белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, ставшей участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, опроверг, что власти Беларуси угрожали его дочери. Об этом сообщается на сайте белорусской радиостанции «Еврорадио».

Также отец спортсменки рассказал, какой она была в детстве.

«Дочке надо было мальчиком родиться. Она ни в садике, ни в школе себя в обиду не давала, не любила в стороне быть. Если кого-то обидят, могла заступиться. Она боевая девочка.

Лучше бы эта Олимпиада прошла спокойно и Кристина просто вернулась домой. Но что случилось — то случилось. От дочки я не отказываюсь и отказываться не буду, что есть — то есть. Она уже взрослый ребёнок», — сказал он.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021