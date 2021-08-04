Отец Кристины Тимановской отреагировал на слухи, что власти Беларуси угрожали дочери

Отец белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, ставшей участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, опроверг, что власти Беларуси угрожали его дочери. Об этом сообщается на сайте белорусской радиостанции «Еврорадио».
Также отец спортсменки рассказал, какой она была в детстве.
«Дочке надо было мальчиком родиться. Она ни в садике, ни в школе себя в обиду не давала, не любила в стороне быть. Если кого-то обидят, могла заступиться. Она боевая девочка.
Лучше бы эта Олимпиада прошла спокойно и Кристина просто вернулась домой. Но что случилось — то случилось. От дочки я не отказываюсь и отказываться не буду, что есть — то есть. Она уже взрослый ребёнок», — сказал он.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 4 августа 2021
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:39
-
12:32
-
12:27
-
12:24
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:08
-
12:04
-
12:00
-
11:52
-
11:41
-
11:34
-
11:26
-
11:21
-
11:16
-
10:54
-
10:51
-
10:47
-
10:44
-
10:38
-
10:37
-
10:26
-
10:18
-
09:55
-
09:53
-
09:41
-
09:37
-
09:13
-
09:08
-
08:53