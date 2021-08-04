Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Тимановская в случае смены гражданства сможет выступить на ОИ-2024

Тимановская в случае смены гражданства сможет выступить на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в случае смены спортивного гражданства сможет выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В Олимпийской хартии прописано, что спортсмен, сменивший гражданство, может начать выступать за новую страну не ранее трёх лет после последнего выступления за предыдущую сборную. Тем не менее Международная ассоциация легкоатлетических федераций может рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке.

«Каждое дело о переходе рассматривается индивидуально комиссией по рассмотрению гражданства. Согласно действующим правилам Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) имеет право по своему усмотрению отказываться или изменять требования правил перехода в особых обстоятельствах», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

Новость по теме
Легкоатлетка Тимановская: я люблю Беларусь и не предавала её. Это мой дом
Новость по теме
Отец Кристины Тимановской отреагировал на слухи, что власти Беларуси угрожали дочери
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021