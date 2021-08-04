Российский борец Артём Сурков проиграл в бронзовом финале на Олимпиаде-2020

Россиянин Артём Сурков проиграл в бронзовом финале летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. В бронзовом финале он уступил в сражении с египтянином Мохамедом Ибраимой Эль-Сайедом со счётом 1:1 (победа египтянина по последнему результативному действию).

На старте соревнований в Токио Сурков прошёл американца Алехандро Санчо — 10:4. В четвертьфинале россиянин уступил украинцу Парвизу Насибову, счёт — 1:1 (победа украинца по последнему результативному действию). В утешительном раунде Артём победил датчанина Фредрика Хольмквиста Бьеррехууса со счётом 7:0.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

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