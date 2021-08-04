«Для неё это урок». Никита Нагорный оценил выступление Симоны Байлз на Олимпиаде-2020

Олимпийский чемпион — 2020 в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный прокомментировал результаты четырёхкратной чемпионки ОИ Симоны Байлз на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
Напомним, Симона Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпиаде после выступления в опорном прыжке. Позднее американская гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
«Я, может быть, сочувствовал ей как человеку. Значит, у неё что-то пошло не так, где-то случился сбой. Для неё это урок, она станет сильнее.
Она вышла в финале на бревне, но не выиграла. Все видели, что она была недовольна своим результатом. Она пережила психологические трудности, но смогла собраться и выступить. А с точки зрения маркетинга это сыграло ей на руку. Она приехала сюда с 3 млн подписчиков, а уезжает почти с 7 млн. Она, не выступая, набрала аудиторию больше, чем тогда, когда выступала. Байлз — уже сформированный продукт», — цитирует Нагорного ТАСС.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 4 августа 2021
-
14:44
-
14:42
-
14:40
-
14:18
-
14:16
-
14:08
-
14:07
-
13:58
-
13:55
-
13:55
-
13:54
-
13:53
-
13:41
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:39
-
12:32
-
12:27
-
12:24
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:08
-
12:04
-
12:00
-
11:52
-
11:41
-
11:34
-
11:26
-
11:21
-
11:16
-
10:54
-
10:51