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«Для неё это урок». Никита Нагорный оценил выступление Симоны Байлз на Олимпиаде-2021

«Для неё это урок». Никита Нагорный оценил выступление Симоны Байлз на Олимпиаде-2020
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Олимпийский чемпион — 2020 в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный прокомментировал результаты четырёхкратной чемпионки ОИ Симоны Байлз на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Напомним, Симона Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпиаде после выступления в опорном прыжке. Позднее американская гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

«Я, может быть, сочувствовал ей как человеку. Значит, у неё что-то пошло не так, где-то случился сбой. Для неё это урок, она станет сильнее.

Она вышла в финале на бревне, но не выиграла. Все видели, что она была недовольна своим результатом. Она пережила психологические трудности, но смогла собраться и выступить. А с точки зрения маркетинга это сыграло ей на руку. Она приехала сюда с 3 млн подписчиков, а уезжает почти с 7 млн. Она, не выступая, набрала аудиторию больше, чем тогда, когда выступала. Байлз — уже сформированный продукт», — цитирует Нагорного ТАСС.

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