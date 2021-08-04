Червиченко: Байлз закидывалась таблетками, которые нельзя ввозить в Японию. Это тюрьма

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко обвинил четырёхкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз в употреблении запрещённых препаратов.
Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио после выступления в опорном прыжке. Позднее американская гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
«Все же в курсе, да и везде об этом говорят, что у Байлз проблемы, и то, чем она закидывалась, — таблетками, — их нельзя было ввозить в Японию, иначе тюрьма. Видимо, в каком-то органическом контейнере всё-таки провезли, накормили перед бревном, вот она хотя бы бронзу и взяла. Всё это доказывает лишь оно: без таблеток они никуда.
Самое смешное, что все эти светлоликие орут и воняют по поводу допинга, а у наших спортсменов, если не ошибаюсь, ни у кого не нашли. Интересно получается: допинг у россиян не находят, а результаты те же. У этих тупоголовых американцев в головах тупик: им теперь кажется, что не то что наши честно выигрывали, а вышла новая модификация, которую они найти не могут. Думаю, сейчас потратят миллионы, чтобы попытаться хоть что-то раскопать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 4 августа 2021
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