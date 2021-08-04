Мария Захарова отреагировала на слова западных СМИ о сборной России на Олимпиаде-2020

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику западных СМИ в адрес олимпийской сборной России. Ранее в Washington Post отметили, что «Россию забанили на Олимпиаде в Токио, но русские везде», а в The Telegraph заявили, что «русские идут, но их нельзя так называть».

«Мы все читаем в западных СМИ вот эти безумные комментарии. Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация», — приводятся слова Захаровой в телеграм-канале «RT на русском».

На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 52 медали: 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.

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