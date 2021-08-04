Борец Жан Беленюк принёс Украине первое золото на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Украинец Жан Беленюк завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. В финальном поединке он победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1. Это первая золотая медаль Украины на Играх-2020.

Обладателями бронзовых наград стали Денис Максимилиан Кудла (Германия) и Зураби Датунашвили (Сербия).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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