Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020 в соревнованиях дуэтов

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). В технической программе россиянки показали результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.

Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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