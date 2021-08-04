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Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2021 в соревнованиях дуэтов

Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020 в соревнованиях дуэтов
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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). В технической программе россиянки показали результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.

Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).

Олимпиада 2020. Синхронное плавание
Дуэты. Финал
04 августа 2021, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Россия
195.9079
2
Китай
192.4499
3
Украина
189.4620

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Новости. Олимпиада 2020
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