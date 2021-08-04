Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). После победы синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в соревнованиях дуэтов Россия обошла в таблице медалей Великобританию.



В активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. У Великобритании 14 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 32 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (25-30-22), на третьем — Япония (20-7-12). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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