Светлана Ромашина стала первой в истории 6-кратной чемпионкой ОИ по синхронному плаванию

Российская синхронистка Светлана Ромашина, которая сегодня, 4 августа, вместе со Светланой Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио, стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. На счету других россиянок Анастасии Давыдовой и Натальи Ищенко по пять золотых олимпийских медалей.

Также Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — на чемпионатах Европы.

Серебро в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла).

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