«Страх и наслаждение». Тарасова отреагировала на золото российских синхронисток на ОИ-2020

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Поздравляю тренера наших замечательных девочек — Татьяну Николаевну Покровскую. Она в них верила, готовила к очередной Олимпиаде. Конечно, поздравляю и девочек с выдающимся результатом. Светлана Ромашина вовсе стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании.
Следить за выступлением наших спортсменок — это одновременно страх и наслаждение. Когда так исполняют, то сразу понятно, что будет результат. Гордимся девочками и тренером!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 4 августа 2021
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