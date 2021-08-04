«Страх и наслаждение». Тарасова отреагировала на золото российских синхронисток на ОИ-2020

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Поздравляю тренера наших замечательных девочек — Татьяну Николаевну Покровскую. Она в них верила, готовила к очередной Олимпиаде. Конечно, поздравляю и девочек с выдающимся результатом. Светлана Ромашина вовсе стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании.

Следить за выступлением наших спортсменок — это одновременно страх и наслаждение. Когда так исполняют, то сразу понятно, что будет результат. Гордимся девочками и тренером!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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