6-кратная чемпионка ОИ Светлана Ромашина рассказала, как относится к Григорию Родченкову

Шестикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, россиянка Светлана Ромашина рассказала, как относится к бывшему директору московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который впоследствии стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и сыграл роль в скандале с российским допингом.

«Конечно, я сейчас должна кричать, что да, он предатель, но… Очень сложно сказать. Опять-таки, мне кажется, что, не побывав в шкуре человека, ты не сможешь дать правильного ответа. Мы не знаем, что угрожало его жизни, было такое или нет. Я не исключаю, что было.

Естественно, кричать о том, что у нас государственный заказ был на то, чтобы выиграть Сочи (Олимпиаду-2014. — Прим. «Чемпионата»), о том, что все работали только на допинг, — я не исключаю того, что есть спортсмены, которые действительно едят допинг, и, наверное, даже в какой-то степени могу предположить, кто это может быть, у меня нет достоверной информации. Но это не означает, что это делают все. Это делают единицы», — сказала Ромашина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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