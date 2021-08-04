Российские «пляжники» Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады-2020

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония). В четвертьфинале они обыграли немецкий дуэт Юлиус Толе / Клеменс Виклер со счётом 2:0 (21:16, 21:19).
За выход в финал россияне поспорят с победителями матча Шериф Юнусс / Ахмед Тиджан (Катар) — Паоло Николаи / Даниэле Лупо (Италия). Полуфиналы пройдут завтра, 5 августа.
На групповом этапе россияне победили мексиканцев Джосу Гастона Гасиола Лейву / Хосе Луиса Рубио Камарго и чехов Ондржея Перушича / Давида Швейнера, а также проиграли латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс. На старте плей-офф Вячеслав и Олег прошли испанцев Пабло Эрреру Аллепуса и Адриана Гавиру Кольядо.
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- 4 августа 2021
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