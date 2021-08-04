В Госдуме заявили, что от российских синхронисток ждали только золотых медалей Олимпиады

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Отлично! Мы от синхронисток не ждали другого результата, очень надеялись. Конечно, девушки оправдали надежды миллионов россиян. Несмотря на то что запретили мишек на купальниках, наши девушки оказались впереди планеты всей. Гордимся, восхищаемся и ждём новых побед!
Было бы удивительно, если бы какие-то другие страны забрали у нас золото. Несмотря на трудности, которые предшествовали этому олимпийском золоту, девушки справились. Мы помним странный случай с музыкой, но спортсменки — сильные, мощные и уверенные в себе», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 4 августа 2021
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