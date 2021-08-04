Россиянин Валерий Пронкин стал 8-м в метании молота на Олимпиаде-2020 в Токио

Польский легкоатлет Войцех Новицкий выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в метании молота. Серебро досталось норвежцу Эйвинду Хенриксену. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Польши Павел Файдек.

Россиянин Валерий Пронкин продемонстрировал восьмой результат.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Метание молота

1. Войцех Новицкий (Польша) — 82,52.

2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 81,58.

3. Павел Файдек (Польша) — 81,53...

8. Валерий Пронкин (Россия) — 76,72.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

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