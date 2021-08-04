Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первое золото страны на ОИ-2020

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первое золото страны на Олимпиаде-2020 в Токио. Первым золотым медалистом Украины на Играх в Токио стал борец Жан Беленюк.

«Такое долгожданное первое золото для Украины на Олимпиаде-2020 в Токио! Особенно приятно, что его получил наш побратим — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг!

Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике! — написал Зеленский в своём «твиттере».

Жан Беленюк — народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 2019 года. В финальном поединке он победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1.

Самые главные события Олимпиады — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.