Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первое золото страны на ОИ-2020

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первое золото страны на Олимпиаде-2020 в Токио. Первым золотым медалистом Украины на Играх в Токио стал борец Жан Беленюк.
«Такое долгожданное первое золото для Украины на Олимпиаде-2020 в Токио! Особенно приятно, что его получил наш побратим — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг!
Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике! — написал Зеленский в своём «твиттере».
Жан Беленюк — народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 2019 года. В финальном поединке он победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счётом 5:1.
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