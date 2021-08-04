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Канадец Андре Де Грасс завоевал золото в беге на 200 м на Олимпиаде-2020

Канадец Андре Де Грасс завоевал золото в беге на 200 м на Олимпиаде-2020
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Завершился финал забега на 200 метров среди мужчин на Олимпийских играх в Токио.

Золотую медаль с результатом 19.62 завоевал канадец Андре Де Грасс, вторым стал Кеннет Беднарек из США с результатом 19.68. Его соотечественник Ноа Лайлз финишировал третьим. Его результат — 19.74.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 32 золотых медалей, 22 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 25 золотыми наградами, 30 серебряными и 22 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 21 золотая медаль, 7 серебряных и 12 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

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Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Мужчины. 200 м. Финал
04 августа 2021, среда. 15:55 МСК
Окончено
1
Андре Де Грасс
Канада
19.62
2
Кеннет Беднарек
США
19.68
3
Ноа Лайлз
США
19.74
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