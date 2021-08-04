Кенийцы завоевали золото и серебро в беге на 800 м на Олимпиаде-2020

Кенийские легкоатлеты заняли первые два места в финальном забеге на 800 м на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Золотую медаль с результатом 1.45,06 завоевал Эммануэль Кипкуруи Корир, вторым стал Фергюсон Черуйот Ротич, уступивший соотечественнику 0,17 секунды.

Бронзовую медаль выиграл представитель Польши Патрик Добек. Его результат — 1.45,39.

На данный момент олимпийская сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-22-16), опережающий США (25-30-22) и Японию (21-7-12). Кения занимает 38-е место (1-2-2).

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