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Кенийцы завоевали золото и серебро в беге на 800 м на Олимпиаде-2021

Кенийцы завоевали золото и серебро в беге на 800 м на Олимпиаде-2020
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Кенийские легкоатлеты заняли первые два места в финальном забеге на 800 м на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Золотую медаль с результатом 1.45,06 завоевал Эммануэль Кипкуруи Корир, вторым стал Фергюсон Черуйот Ротич, уступивший соотечественнику 0,17 секунды.

Бронзовую медаль выиграл представитель Польши Патрик Добек. Его результат — 1.45,39.

Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Мужчины. 800 м. Финал
04 августа 2021, среда. 15:05 МСК
Окончено
1
Эммануэль Кипкуруи Корир
Кения
1:45.06
2
Фергюсон Черуйот Ротич
Кения
1:45.23
3
Патрик Добек
Польша
1:45.39

На данный момент олимпийская сборная России занимает шестое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-22-16), опережающий США (25-30-22) и Японию (21-7-12). Кения занимает 38-е место (1-2-2).

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Новости. Олимпиада 2020
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