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Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл золото Олимпиады-2021 с мировым рекордом

Грузинский тяжелоатлет Талахадзе выиграл золото Олимпиады-2020 с тремя мировыми рекордами
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Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории свыше 109 кг. Он установил три мировых рекорда — в рывке, толчке и в сумме. Серебряным призёром стал иранец Али Давуди. Бронза досталась сирийцу Ману Асааду.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Свыше 109 кг
1. Лаша Талахадзе (Грузия) — 488 кг (223 + 265) — три мировых рекорда.
2. Али Давуди (Иран) — 441 (200 + 241).
3. Ман Асаад (Сирия) — 424 (190 + 234).

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Олимпиада завершится 8 августа.

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