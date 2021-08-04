У российских синхронисток возникла проблема с музыкой в ходе победного финала ОИ-2020

Российская синхронистка Светлана Колесниченко, которая сегодня, 4 августа, вместе со Светланой Ромашиной одержала победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказала о проблеме с музыкой в ходе выступления в финале Игр. Ранее инцидент с музыкой случился во время квалификации.
«С музыкой снова была проблема: диджей покрутил наш диск, включил мелодию, выключил, а затем опять включил. Причём музыка заиграла не с самого начала, но мы уже вступили, потому что у нас не было никаких вариантов. Это было прямо перед началом программы», — передаёт слова Колесниченко корреспондент «Чемпионата».
Серебро в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, на их счету 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла). Россиянки же набрали 195.9079 балла.
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- 4 августа 2021
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