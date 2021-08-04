Британец Бен Махер выиграл золото Олимпийских игр — 2020 в конкуре

Британец Бен Махер выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по конкуру. Серебряным призёром стал швед Педер Фредриксон. Бронза досталась представителю Нидерландов Майкелу ван дер Флютену.
Конный спорт. Олимпийские игры. Токио, Япония. Конкур. Индивидуальное первенство
1. Бен Махер (Великобритания) — 37,85.
2. Педер Фредриксон (Швеция) — 38,02.
3. Майкел ван дер Флютен (Нидерланды) — 38,90.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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