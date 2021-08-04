Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Синхронистки России побеждали в образе очаровательных пауков и позировали с золотом. Фото

Синхронистки России побеждали в образе очаровательных пауков и позировали с золотом. Фото
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина
Аудио-версия:
Комментарии

4 августа в Токио на стадионе «Токио Акватикс Центр» российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). В технической программе россиянки показали результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.

Светлана Колесниченко рассказала о проблеме с музыкой в ходе выступления в финале Игр. Ранее инцидент с музыкой случился во время квалификации.

«С музыкой снова была проблема: диджей покрутил наш диск, включил мелодию, выключил, а затем опять включил. Причём музыка заиграла не с самого начала, но мы уже вступили, потому что у нас не было никаких вариантов. Это было прямо перед началом программы», — передаёт слова Колесниченко корреспондент «Чемпионата».

Лучшие кадры с выступлений дуэтов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021