Синхронистки России побеждали в образе очаровательных пауков и позировали с золотом. Фото

4 августа в Токио на стадионе «Токио Акватикс Центр» российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). В технической программе россиянки показали результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.
Светлана Колесниченко рассказала о проблеме с музыкой в ходе выступления в финале Игр. Ранее инцидент с музыкой случился во время квалификации.
«С музыкой снова была проблема: диджей покрутил наш диск, включил мелодию, выключил, а затем опять включил. Причём музыка заиграла не с самого начала, но мы уже вступили, потому что у нас не было никаких вариантов. Это было прямо перед началом программы», — передаёт слова Колесниченко корреспондент «Чемпионата».
Лучшие кадры с выступлений дуэтов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 4 августа 2021
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